Kamiński wystawił laurkę Niesiołowskiemu

Według „Super Expressu” Niesiołowski miał pomagać tym trzem zatrzymanym przez CBA osobom w dostarczaniu miału węglowego i fosforytu do zakładów należących do spółki skarbu państwa. Co ciekawe, mieli odwdzięczać się... opłacaniem i organizowaniem mu usług seksualnych. Miało dojść do tego 30 razy, w latach 2013-2015