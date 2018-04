Kamiński: Wkrótce dowiemy się rzeczy szokujących o PiS

Poseł Europejskich Demokratów Michał Kamiński najwidoczniej szuka kolejnych sposobów na to, aby przypomnieć o sobie Polakom. Tym razem zapowiada, że niebawem poznamy „szokującą prawdę” o partii Jarosława Kaczyńskiego.

Tajemnicze słowa Kamińskiego padły w programie „Tłit” na antenie telewizji Wirtualnej Polski. Mówiąc o sytuacji niewpuszczania dziennikarzy do Sejmu stwierdził, że PiS boi się prawdy, która ma rzekomo niebawem wyjść na jaw.

Prawo i Sprawiedliwość według Kamińskiego „[…] boi się prawdy o gigantycznych skandalach, jakie dotyczą tej władzy, prawdy o skandalu pedofilskim w Kościele, a wkrótce dowiemy się rzeczy szokujących, o tym, jacy oni naprawdę są”.

To dlatego politycy PiS mają udzielać wywiadów tylko zaprzyjaźnionym mediom. Co więcej, poseł UED uważa, że PiS dąży do tego, żeby Sejmu… nie było. Spowodowane ma to być tym, że parlament jest „płaszczyzną mówienia prawdy”, a Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować media i w końcu również Sejm.

dam/wp.pl,Fronda.pl