Kamil Bazelak dla Frondy : PO, Nowoczesna i sekta KOD do więzienia!

reklama

fot: sporty-walki.org reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Co Pan sądzi o "puczystach"?

Kamil Bazelak, Strongman, Zawodnik MMA: Co sądzę o puczystach? Uważam, że 16 grudnia z pełną premedytacją próbowano dokonać zamachu stanu. Blokada mównicy w Sejmie, ataki fizyczne i werbalne na posłów i posłanki, bezprawna okupacja Sejmu, przygotowywanie apelu o interwencję obcych mocarstw, kierowaną do Brukseli – to wszystko składało się na próbę obalenia rządu. Dziwi mnie brak reakcji obecnego rządu i organów ścigania. Uważam, że reakcja prokuratury winna być tyko jedna, a mianowicie zatrzymania, zarzuty i tymczasowe aresztowanie dla osób, które wystąpiły przeciwko Polsce i demokratycznie wybranemu rządowi. Patrioci, którzy oddawali życie w obronie naszego kraju podczas II wojny światowej i w walce z reżimem komunistycznym, dzisiaj na ten widok przewracają się w grobach.

Czy po ostatnich wydarzeniach związanych z fakturami Kijowskiego, KOD upadnie?

Nie wydaje mi się. Raczej się przeorganizuje. Nie zapomnijmy, że do KOD-u płyną pieniądze od żydowskiego lewaka Georga Sorosa, który finansuje walkę z obecną władzą, podobnie jak w USA próbuje wpływać na administrację, aby odebrać Amerykanom wolność. Nie zapominajmy o bliskich koligacjach Sorosa z nasza opozycją. Najbardziej zhańbiony Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Sorosa Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Ciekawe, za co? Co on takiego zrobił dla naszego kraju?

Co Pan w ogóle sądzi o KODzie i ludziach go popierających?

Niestety z przykrością musze stwierdzić, że KOD popierany jest przede wszystkim przez ludzi systemu komunistycznego, byłych Ubeków, członków KC PZPR, osób częstokroć bez żadnych moralnych wartości, ateistów, a także ludzi dających sobą niestety manipulować przez media. Jeśli ktoś ma bezustannie włączone Fakty TVN lub Polsat News, to przestaje dostrzegać we właściwym świetle otaczająca nas rzeczywistość

Kto traci na tym sporze?

Zdecydowanie traci Polska, zwykli Polacy, którzy mają dosyć tej szopki. Trzeba się wziąć za naprawę Rzeczypospolitej, reformować nasz kraj, zadbać o byt zwykłych obywateli, drobnych przedsiębiorców.

Co my możemy robić, aby tego typu zachowania opozycji blokować?

Trzeba wyciągnąć instrumenty prawne i zacząć w końcu stosować Kodeks Karny. Gdyby Pan, czy ja, lub ktokolwiek inny ze zwykłych obywateli wpadł na pomysł blokowania mównicy sejmowej, atakowania posłów i posłanek, to już dawno pociągnięci byśmy byli do odpowiedzialności karnej. Posłowie PO i Nowoczesnej, a także sekta z KOD-u nie mogą stać ponad prawem.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

19.01.2017, 20:00