Kalisz: Wspiera go żona i córka

JR 25.2.19 12:15

Kalisz to fałszywy człowiek i nie można się opierać na tym co mówi. Cynik, cwaniak i tyle. Szczególnie "wyróżnił się" pomagając Panu Olewnikowi jak mu porwano, a następnie zamordowano syna Krzysztofa. Z Niesiołowskim było mu przecież nie po drodze! Teraz kumple? To świadczy jakim podłym człowiekiem jest Kalisz.