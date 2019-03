Kalisz desperacko broni żony. '12 razy dmuchała w alkomat'

"Ludzie, którzy z nią rozmawiali, mówili, że była zupełnie trzeźwa. Była badana alkomatem 10 razy i za każdym razem wykazywał zero. 12. próba skończyła się wynikiem 2,5, ale po 10 minutach miała o ponad promil mniej"-przekonywał gość Polsat News. Na koniec Ryszard Kalisz zwrócił się do dziennikarzy, którzy zdaniem prawnika prześladują jego najbliszych:"wara od moich dzieci, wara od mojej teściowej!". Były polityk poinformował również, że kiedy odbierał żonę z komisariatu, również była całkowicie trzeźwa.

Jeżeli zarzuty potwierdzą się, adwokat Dominice K. grozi grzywna lub kara do 2 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat oraz świadczenie pieniężne w kwocie od co najmniej 5 tys. zł, a maksymalnie do 60 tys. zł. Sprawie prawniczki przygląda się również rada adwokacka, gotowa wyciągnąć konsekwencje w przypadku, gdy zarzuty się potwierdzą.