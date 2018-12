Kajmak do ciast od dziś robimy sami!!!

Dziś rozpoczyna się adwent. Oczywiście zapewne jak co roku - ani się nie obejrzymy, a rozpoczną się przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Każda gospodyni wie natomiast, że te pachną między innymi domowymi ciastami. Do niektórych z nich z kolei stosuje się masę kajmakową, którą kupujemy w sklepie. Już dziś zatem dowiedz się, jak zrobić ją samemu – nie pożałujesz!

Mleko wlać do garnka, wsypać cukier. Gotować wszystko na małym ogniu około 3 godzin, co jakiś czas przemieszać. Masę trzeba ciągle kontrolować, aby się nie zważyła albo cukier się nie skrystalizował. Po tych 3 godzinach masa powinna być już bardzo gęsta (jeśli nie należy ją dłużej gotować). Pod koniec gotowania dodać pokrojone na małe kawałki masło i mieszać do jego całkowitego rozpuszczenia. Przestudzona masa jest gotowa do użycia.