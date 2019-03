'Kajdanki i do aresztu!' Łukaszenka beszta właścicieli farmy

Tacy przywódcy jak Władimir Putin czy Aleksandr Łukaszenka lubują się we wszelkiego rodzaju "pokazówkach". Ich starym numerem, rodem z czas"ów ZSRR jest publiczne besztanie urzędników, właścicieli zakładów pracy etc. Wszystko po to, aby utrwalać prosty mechanizm "dobry car kontra zły kułak".

"Ta krowa ledwo żyje, czy ty widzisz jak ona się porusza. Po co żeście mnie tu przywieźli? Żebym teraz służbie bezpieczeństwa nakazał założyć wam kajdanki?"- krzyczał prezydent Białorusi. Łukaszenka porównał gospodarstwo do... niemieckiego, nazistowskiego obozu zagłady w Auschwitz!

"Minimum wywalam z pracy! Jeśli człowiek nie rozumie, że to Oświęcim! Jeśli są chore, to tu powinno być czysto i sucho, a one stoją jedna na drugiej. Tu powinien stać człowiek i cały czas czyścić. A ty spójrz na to bydło! Ona jest cała obs**na, na sierści jej wszystko zaschło"- mówił przywódca. Jak podsumował: "Winnych natychmiast w kajdanki i do aresztu".