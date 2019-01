Kaja Godek: Trzaskowski wprowadza homoideologię do szkół!

"Przeprowadzanie takich szkoleń w Warszawie to jest po prostu indoktrynowanie dzieci. Osobnym pytaniem jest to, dlaczego prezydent Warszawy zarządza jakieś lekcję w szkołach, przecież to jest w geście kuratorium, przecież to powinno przejść przez całą procedurę jakby wprowadzania zewnętrznej organizacji do szkoły. Powinna się zgodzić rada rodziców, powinna wiedzieć dyrekcja, jaki jest program tych szkoleń. Niczego takiego nie wiadomo. Jest jakieś odgórne zarządzenie. Jeżeli takie lekcje odbywałyby się w szkole, ja bym zabrała dziecko ze szkoły" - mówi w rozmowie z TV Trwam.