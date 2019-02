Kaja Godek: Trzaskowski przekracza uprawnienia, czas na interwencję MEN!!!

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie jest właścicielem szkół. Nie ma prawa wprowadzać do programu edukacji wątków LGBT i zgodnych ze standardami WHO motywów genderowych, podkreśla działaczka pro-life, Kaja Godek.

W rozmowie na antenie Radia WNET Kaja Godek krytykowała prezydenta Rafała Trzaskowskiego za jego działania na polu edukacji. Trzaskowski podpisał niedawno Kartę LGBT+, która zaleca wprowadzanie do szkół skrajnie lewackiej, ideologicznej deprawacji seksualnej. Dzieciom miałoby się przekazywać kłamstwa dotyczące ludzkiej seksualności i promować zboczone praktyki.

,,Standardy edukacji seksualnej WHO to są standardy, które wielokrotnie już były w mediach omawiane. Przewidują one seksualizację dzieci od najmłodszych lat, oswajanie ich ze wszelkimi patologiami i przede wszystkim nauczanie, że norma seksualna jest równa wynaturzeniu'' - podkreśliła Kaja Godek.