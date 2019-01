Kaja Godek ,,maszeruje'' z Korwinem

Anita Kleszczyńska 28.1.19 11:00

No pięknie, wreszcie widać o co jej chodziło. nawet jej nie przeszkadza to, że Korwin uważa kobiety za gorsze, głupsze i chce pozbawić praw wyborczych. To ciekawe, że przy niepełnosprawnym dziecku może sobie pozwolić na taką karierę. Ja ma 3 latka niepełnosprawnego, rano jeździmy na rehabilitacje (2 godziny z dojazdem 3 ), później do domu, obiad dla nas i reszty rodziny, na 14 wyjazd do logopedy, wracamy i jest właściwie późne popołudnie. czas dla rodziny. Wieczorem masowanie nóżek, długie usypianie. I tak ciągle. Pracuję w domu, jestem tłumaczem, ale są takie dni, że nie mam czasu na pracę, pani Kaja, chce poświęcić się karierze polityka, a od innych wymaga, aby poswięcaly życie osobiste i zawodowe dzieciom niepełnosprawnym.