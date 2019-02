Kaja Godek: Homoseksualizm bardzo często idzie w parze z pedofilią

„De facto w sferze seksualności mamy do czynienia z normą lub wynaturzeniem” - mówiła wczoraj Kaja Godek.

Dodała jednak, że nie to martwi ją najbardziej:

„[…] przede wszystkim jestem przerażona z tym, co ma się stać w obrębie edukacji, bo w deklaracji jest powiedziane, że w szkołach ma być prowadzona tzw. edukacja seksualna według standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). To jest dokument, który jest bardzo kontrowersyjny, zawiera treści, które niszczą dzieci”.