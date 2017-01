Kaczyński zapowiada: To był ostatni pucz. Idą zmiany!

reklama

Prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do dzisiejszej deklaracji Grzegorza Schetyny o zawieszeniu protestu. Zapowiedział zmiany w regulaminie Sejmu, które miałyby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

Jak powiedział Kaczyński:

"Dobrze się stało, że okupacja w Sejmie się skończyła. Trzeba tak przebudować regulamin Sejmu, żeby takie operacje nie były możliwe".

Jak stwierdził, pokojowa umowa między partiami byłaby lepsza, ale wyraził wątpliwość, czy taki scenariusz jest możliwy:

"Oczywiście, jest także inne wyjście. Uczciwa umowa między partiami, że wracamy do cywilizowanych norm, jeżeli chodzi o funkcjonowanie parlamentu i to, co się dzieje na sali plenarnej. Chciałbym, żeby do tego doszło, ale dzisiaj nie bardzo widzę na to szanse i obawiam się, że będą potrzebne inne środki".

Mówił też o konsekwencjach, jakie mogą spotkać protestujących:

"Co do osób, które protestowały trzeba będzie podjąć decyzje. Wszyscy Polacy są równi wobec prawa".

Jednocześnie Kaczyński określił wniosek o odwołanie marszałka Kuchcińskiego jako "kabaretowy". Prezes PiS stwierdził, że nie ma najmniejszych wątpliwości, że Kuchciński pozostanie na stanowisku.

emde/tvp.info, 300polityka.pl

12.01.2017, 13:10