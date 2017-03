Kaczyński wyjawia, co sądzi o 'ekstrawagancji' Macierewicza

reklama

By Adrian Grycuk (Own work) [CC BY-SA 3.0 pl (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)], via Wikimedia Commons, edited, Fot. Fot. Piotr Drabik, CC 2.0, via Flickr reklama

Prezes PiS, Jarosław Kaczyński będzie dziś gościem Popołudniowej rozmowy RMF FM. Portal 300Polityka poinformował, co będzie można usłyszeć w audycji.

Kaczyński we wcześniejszej rozmowie z PAP skomentował między innymi współpracę pomiędzy prezydentem a szefem MON.

"Mnie się bardzo ta sytuacja nie podoba. Będę o tym rozmawiał z ministrem Antonim Macierewiczem. W środę rozmawiałem o tym z prezydentem. Konstytucyjna pozycja prezydenta wobec Sił Zbrojnych jest oczywista. Powinien on być informowany i konsultowany, gdy chodzi o ważne decyzje"- powiedział lider PiS, tłumacząc, że napięcia w obozie władzy są nieuniknione, jednak trzeba z tej sytuacji wyjść.

"Nie podoba mi się polityka epistolarna. Napięcia są nieuniknione ze względu na fatalny kształt polskiej konstytucji. Trzeba z tego wyjść, co wymaga politycznej dojrzałości ze wszystkich stron"- powiedział polityk.

Były premier mówił również o zapowiedzianym przez Polskę ograniczeniu obecności w Eurokorpusie:

"Miałem koncepcję, którą do dziś uważam za dobrą, ale niestety kompletnie nierealną przy obecnym nastawieniu elit europejskich. Chodzi o stworzenie takiej Unii Europejskiej, która radykalnie zmniejszyłaby interwencje w sprawy poszczególnych państw, ale stałaby się za to prawdziwym supermocarstwem z prawdziwą armią dużo silniejszą od rosyjskiej. To wymagałoby wydawania na ten cel dwóch proc. PKB Unii. Dziś to jednak projekt zupełnie nierealny"-ocenił Kaczyński.

Lider PiS w rozmowie z RMF FM podobnie wyraził się na temat relacji między prezydentem a ministrem obrony narodowej.

„Ma w sobie [Antoni Macierewicz] wiele takich cech, które mają ludzie bardzo silni, pewnej ekstrawagancji. I rzeczywiście będę oczekiwał, żeby ta ekstrawagancja została ograniczona”- zaznaczył. Jednocześnie dodał, że armia potrzebuje poważnych zmian i w tej kwestii Macierewicz jest niezastąpiony:

"Natomiast armia na pewno wymagała bardzo daleko idących zmian i sądzę, że nie ma człowieka, który by równie energicznie i konsekwentnie i bez oporów je wcielał, tak jak to robi Antoni Macierewicz"- podkreślił szef partii rządzącej.

yenn/TVP Info, PAP, 300Polityka.pl, Fronda.pl

31.03.2017, 17:14