Kaczyński: Wybrano polityka, który łamał wszelkie reguły

reklama

Screenshot YouTube.com reklama

„Mamy do czynienia z wyborem człowieka, który mówi nieprawdę zupełnie wprost, bo nie dalej jak wczoraj zapewniał, że jest neutralny” - powiedział o Donaldzie Tusku Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Po wyborze Donalda Tuska na drugą kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej głos zabrał prezes PiS, Jarosław Kaczyński.

„Stało się bardzo źle, został wybrany polityk, który łamał wszelkie reguły, które dotąd obowiązywały w Unii Europejskiej, przede wszystkim regułę neutralności” - powiedział i dodał:

„Nie zachowywał tej neutralności i to można powiedzieć czynił to w sposób radykalny, interweniował w polskie sprawy, w polskie sprawy wewnętrzne bardzo ostro i to w szczególnych sytuacjach, w momentach wielkiego napięcia”

dam/PAP,Fronda.pl



9.03.2017, 19:20