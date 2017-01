Kaczyński: Wybory samorządowe przejrzyste, gdy urny będą przezroczyste

reklama

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że zmiany dotyczące kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wejdą w życie już przy okazji najbliższych wyborów.

Jak stwierdził Jarosław Kaczyński:

"Trybunał Konstytucyjny będzie rozstrzygał ostatecznie, czy to jest dopuszczalne, ale my uważamy, że jest dopuszczalne i trzeba spróbować".

Jak mówił w Radiu Łódź pytany o zmianę polegającą na wprowadzeniu ograniczenia dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

"Będzie tutaj zmiana i to taka zmiana wchodząca od razu. Trybunał Konstytucyjny pewnie będzie rozstrzygał ostatecznie, czy to jest dopuszczalne, ale my uważamy, że jest dopuszczalne i trzeba spróbować".

Kaczyński poparł też pomysł wprowadzenia przezroczystych urn wyborczych:

"Jeśli będziemy mieli przezroczyste urny, kamery internetowe w każdym lokalu wyborczym i każdy obywatel będzie mógł zobaczyć co tam się dzieje, jeśli będą nowe reguły co do sposobu liczenia głosów z udziałem wszystkich członków komisji, jeśli karty będą musiały być przechowywane przez lata, to wtedy nadużycia będą trudniejsze".

Jak dodał, wynik wyborów samorządowych wpływa znacząco na wybory parlamentarne i dlatego też są one szczególnie istotne.

emde/tvp.info

22.01.2017, 11:45