Kaczyński wskazuje ZASADNICZĄ różnicę między PiS a PO

Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje swoją kampanię wyborczą- zwłaszcza tam, gdzie kandydaci tej partii spotkają się z przeciwnikami w wyborach samorządowych. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński spotkał się dziś z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej.

"Myśmy dotrzymywali słowa i dotrzymujemy"- podkreślił były premier. W II turze wyborów na prezydenta Skarżyska-Kamiennej kandydat PiS, Mariusz Bodo zmierzy się z Konradem Kroenigiem.

"Jest pytanie, kto może zrealizować dobry plan dla Skarżyska-Kamiennej. Oczywiście przeciwnik, obecny prezydent, konkurent też różne rzeczy opowiada. Nawet dowiedziałem się, że już się przeprosił z Mieszkaniem Plus. Ale czy można wierzyć tego rodzaju ludziom? Doświadczenie ostatnich 11 lat, ich pełnej władzy w Polsce wskazuje na to, że nie można"- stwierdził Jarosław Kaczyński. Lider Zjednoczonej Prawicy wskazał pewną "zasadniczą różnicę" między PiS a przeciwnikami.

"Myśmy dotrzymywali słowa i dotrzymujemy, oni nie. To jest ta zasadnicza różnica”- powiedział polityk. Kaczyński wspomniał również tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej Śp. Przemysława Gosiewskiego.

"On po raz pierwszy przemalował to województwo z czerwonego na niebieskie, a niektórzy mówią, że białe. I znalazł po swojej tragicznej, przedwczesnej śmierci dobrych, znakomitych następców, którzy też to potrafili zrobić. Tym razem z zielonego"-podkreślił prezes PiS.

Jak dodał Jarosław Kaczyński, partia rządząca przebudowuje Polskę.

"Można powiedzieć - to nie często w historii się zdarza - że mamy na to środki"- podkreślił były premier. Jak wyjaśnił, z jednej strony pochodzą one z Unii Europejskiej, ale z drugiej: mamy "własne środki, które zgromadziliśmy dzięki temu, że w Polsce wprowadzono elementarny porządek".

"To teoretyczne państwo - jeszcze może nie do końca, ale w dużej mierze - przestało być teoretyczne"- podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości. Polityk wskazał, że ostatecznym celem obozu dobrej zmiany jest to, aby za ok. 20 lat Polska zrównała się z zachodnimi sąsiadami.

Tę różnicę można nadrobić- podkreślił Kaczyński- dzięki m.in. "dobrej, uczciwej i sprawnie funkcjonującej władzy". Oprócz tego, mimo wszelkich różnic, potrzebna jest nam jedność- dodał lider PiS. Jak tłumaczył były premier, władza, różniąc się między sobą, powinna zawsze działać w jednym kierunku.