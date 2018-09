Kaczyński: W samorządzie nie ma miejsca na krucjaty ideologiczne

Prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński na konwencji regionalnej w Poznaniu wygłosił bardzo mocne wystąpienie. Polityk podkreślił, że to w Wielkopolsce, powstało nasze państwo, że przez jakiś czas to Wielkopolska była centrum Polski.

"Przypomnę, że po przeszło 200 latach pierwsza koronacja króla Polski to też tutaj. Krótko to trwało, później historia zjednoczenia Polski poszła inną drogą, ale tu się rozpoczęła. Ta ziemia była fundamentem finansowym tego państwa. Krótko mówiąc ten czas polskiej pierwszej odbudowy po rozpadzie dzielnicowym, później czas polskiej wielkości, to był ten czas kiedy ta ziemia Polsce służyła w sposób szczególny"- wskazał Kaczyński. Jak dodał, później nastąpiły gorsze czasy, Polska straciła niepodległość, jednak Wielkopolska posiada piękną tradycję insurekcyjną, już od powstania Kościuszkowskiego.

Wojna, okupacja szczególnie tu ciężka. Później przyszedł okres komunizmu, tu też byli Żołnierze Wyklęci. Potem było sławne powstanie 1956 roku, które pomnik jest niedaleko stąd. Naprawdę możecie być z tej tradycji dumni"- podkreślił Jarosław Kaczyński. Następnie przeszedł do czasów bardziej nam współczesnych i zadał pytanie, kto kontynuuje tę tradycję. Tu wskazał na rząd Jana Olszewskiego. Choć, jak pamiętamy, nie były to długie rządy, to właśnie wówczas obroniono Polskę od trwałego uzależnienia od ZSRR.

"Zaczęto bronić własności wspólnej, były różnego rodzaju plany. Krótki czas, ale sporo zrobiono"- wskazał. Prezes PiS podkreślił, że poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości, również będąc w trudnej sytuacji, starał się wprowadzać zmiany. Po latach przyszedł czas na rządy Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego.

"Sądzę, że mam prawo powiedzieć, że PiS jest formacją, która zdecydowanie najwięcej z tej tradycji zaczerpnęła i realizuje"- ocenił. Nawiązując do działań Jacka Jaśkowiaka, obecnego prezydenta Poznania, prezes PiS stwierdził, że nasuwa się istotne pytanie: jaka jest misja samorządów.

"Czy budowa, rozwój gospodarczy, czy krucjata ideologiczna. Krucjaty ideologiczne to nie jest zadanie samorządu. Ani poznańskiego, ani żadnego innego. Żyjemy w wolnym kraju. Jak ktoś chce prowadzić krucjatę ideologiczną to niech się organizuje, ale nie w publicznych instytucjach. To jest niedopuszczalne i to szkodzi Poznaniowi, jego szansom wyznaniowym"- zaakcentował Kaczyński. Jak dodał były premier, jedyną radą jest zmiana, a zapewnić ją może Tadeusz Zysk, czyli kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Poznania.

yenn/PAP, Fronda.pl