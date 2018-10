Kaczyński ujawnia, jakiego słowa nie lubi PiS

Prezes Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że rząd Zjednoczonej Prawicy już wielokrotnie udowodnił, że to, o czym mówiono, że jest "niemożliwe- bardzo szybko stało się możliwe". Przykłady? Polityk wskazał program 500 Plus oraz obniżenie wieku emerytalnego.

"Tym wielkim celem jest doprowadzenie do tego, by Polska, nasza ojczyzna stała się krajem, pod względem rozwoju ekonomicznego poziomu życia, równym naszym sąsiadom na zachód od naszych granic. Ale jednocześnie żeby zachowała swoją tożsamość, wartości, wiarę, czyli swoją wolność"-podkreślił przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości, Polityk przypomniał również, że to właśnie na Podkarpaciu obóz "Dobrej Zmiany" cieszy się największym poparciem, za co bardzo podziękował uczestnikom spotkania.