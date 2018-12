Kaczyński: Tylko my zapewnimy Polakom lepszy los

Prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński otworzył dzisiejszą konwencję w Szeligach. Podczas tego wydarzenia dojdzie do podsumowania dotychczasowych trzech lat rządów Zjednoczonej Prawicy.

"Celem spotkania jest zastanowienie się nad punktem wyjścia, z którego rozpoczynamy ostatni etap do wyborów europejskich i parlamentarnych. Chodzi o to, by wskazać kierunki, którymi mamy iść. Nie programy. One wkrótce zostaną przedstawione. Ale musimy wiedzieć, w jakim kierunku maszerować. Nasza partia musi stać się do końca partią marzeń Polaków"- powiedział Jarosław Kaczyński po wspólnym odśpiewaniu hymnu oraz uczczeniu minutą ciszy zmarłej tydzień temu posłanki Jolanty Szczypińskiej.

"PiS udowodniło, że potrafi rządzić uczciwie, potrafi być wiarygodne i robić to wszystko, co zostało zapowiedziane. To jest cecha niezwykle ważna i deficytowa. My ten deficyt zlikwidowaliśmy. To jest nasze wielkie osiągnięcie i o tym powinni wiedzieć nasi rodacy"- mówił były premier. W ocenie lidera PiS, opozycja nie chce dialogu. Ponadto mieliśmy okazję wielokrotnie się przekonać, że politycy Platformy Obywatelskiej nie potrafią rządzić.

"Oni nie dotrzymują słowa, nie są wiarygodni. Tolerują zło. Ta prawda musi być przekazana polskiemu społeczeństwu. Jeśli to do niego dotrze, to droga szczęśliwej Polski będzie kontynuowana"- podkreślił Jarosław Kaczyński. Polityk odniósł się do tego, z czym obecnie mamy do czynienia w Warszawie i z oszzustwem, którego od razu po wyborach dopuściła się Koalicja Obywatelska rządząca w stolicy.

"W Warszawie mamy do czynienia z rabowaniem Polaków. I to z uzasadnieniem, że to nasza wina, że to my działamy jako pan Trzaskowski. Otóż nie. Gdyby rządził PiS, warszawiacy nie zostaliby ograbieni"- podkreślił przewodniczący PiS. Kaczyński wskazał, że jego partia robi wszystko, aby ceny w naszym kraju nie rosły, ale druga strona wykorzystuje to, by "rabować i oszukiwać Polaków".

"Tylko my możemy zmieniać Polskę i zapewnić Polakom lepszy los. (…) Niech ten dzień będzie zapowiedzią nowych wielkich zwycięstw. Nie Prawa i Sprawiedliwości, ale zwycięstw Polski!"- w taki sposób swoje wystąpienie zakończył lider PiS.

Po Jarosławie Kaczyńskim swoje przemówienie rozpoczął obecny szef rządu, Mateusz Morawiecki. W konwencji biorą udział również liderzy pozostałych ugrupowań koalicyjnych Zjednoczonej Prawicy: Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin.