Kaczyński twardo: Chcemy rządzić dwie kadencje

– Można powiedzieć, że program, który przedstawiliśmy w trakcie kampanii wyborczej jest realizowany energicznie i przy tym rozsądnie. Gdybym był premierem, skład tego rządu byłby taki sam. Mamy nadzieję, że będziemy rządzić dłużej i Polska będzie lepsza – powiedział Jarosław Kaczyński na antenie TVP Info Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Kaczyński w ten sposób podsumował rąk rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Były premier, pytany o ewentualne poparcie Donalda Tuska na następna kadencję w Radzie Europejskiej, stwierdził: – Polska powinna dobrze życzyć kierownictwu Unii Europejskiej. Obecność tam osoby, które może – podkreślam może, bo to zależy od wymiaru sprawiedliwości – stać się przedmiotem zarzutów karnych z całą pewnością UE nie wzmocni.

- To był trudny rok, ale ocena jest bardzo dobra. Nie wszystko się mogło udać, ale udało się bardzo dużo. Wiem jak to ocenią nasi przeciwnicy, ale to zwykła gra. Jeżeli spojrzeć na fakty, a nie na słowa, to można powiedzieć, że program, który przedstawiliśmy w kampanii wyborczej jest realizowany energicznie i rozsądnie, tam gdzie trzeba było się cofnąć, cofnęliśmy się. Nie ma żadnego dogmatyzmu, ale jest głębokie przekonanie, że najpierw trzeba pomóc najbiedniejszej części społeczeństwa, ma to znaczenie przyszłościowe, ale także znaczenie gospodarcze. Jest to kompleksowy plan, gdzie różnego rodzaju działania się zazębiają - przekonywał prezes PiS.

- Proszę pamietać, że nie od razu Kraków zbudowano. Musieliśmy się liczyć z możliwości. Państwo zostało pozostawione w stanie naprawdę bardzo niedobrym, w tym cały system zbierania danin publicznych i stan gospodarki też był taki, jaki był. Nie taki, jakby mógłby być przy lepszej polityce. Pewne rzeczy muszą być rozłożone w czasie, ale ten pomysł – jeszcze ostatecznie niezatwierdzony – by stworzyć zupełnie nowy system podatkowy, który uwzględniałby tę zasadę, którą podniósł także TK, ten pomysł jest w tej chwili analizowany i sądzę, że w tej czy innej wersji – na pewno nie taka, która będzie uderzała w jakąś znaczącą część społeczeństwa – w ostatecznym rachunku będzie wprowadzony i zacznie od 2018 roku działać - dodawał.

ol/TVP Info, wPolityce.pl, 300polityka.pl, Fronda.pl

16.11.2016, 20:50