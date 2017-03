Kaczyński: Tusk miał jeden cel w UE - swój własny awans

reklama

Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu, w którym przypomniał główne przewinienia Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej.

W wywiadzie dla onet.pl Jarosław Kaczyński powiedział jak Donald Tusk działał na niekorzyść Polski. Prezes PiS mówił: "Tusk popierał sankcje wobec Polski. Nie zaprzeczą panowie, że wtrącał się w polskie sprawy. Także nie można zaprzeczyć, że w czasach jego rządów Niemcy posuwali się do takich działań, jak blokowanie polskiego portu — poprzez budowę Gazociągu Północnego. To jest akt bardzo daleko idący, opisany w prawie międzynarodowym. Niemniej Niemcy to zrobili. Tusk stworzył taką sytuację, że Niemcy mogą wobec nas pozwolić sobie absolutnie na wszystko. I on to akceptował. Jeżeli chodzi o politykę Tuska wobec Niemiec, to jest to nie do obrony".

Dodał także wyraźnie, że jego zdaniem Donald Tusk "jako polski premier był nastawiony tylko na jeden cel — swój własny awans w Unii".

