Kaczyński: Tusk łamie zasady neutralności

Fot. Piotr Drabik via Flickr, CC BY 2.0

Jarosław Kaczyński spotkał się dziś z dziennikarzami w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, gdzie rozmawiano między innymi o ewentualnym zastąpienia Donalda Tuka na fotelu szefa Rady Europejskiej przez Jacka Saryusza-Wolskiego.

„Ta sprawa to w tej chwili poziom spekulacji.” - powiedział Kaczyński i dodał:

„Jeśli chodzi o ocenę jego kompetencji, to nie jest to moment, bym miał to oceniać. Słabo znam pana Saryusza-Wolskiego, rozmawiałem z nim parę razy w życiu, ale to jest wszystko. Obserwuję tego polityka z dużej odległości.”

Ostro wypowiedział się natomiast na temat zachowania Tuska:

„Donald Tusk łamie w tej chwili zasady neutralności, jeśli chodzi o wewnętrzne stosunki w państwach UE. Zupełnie wprost popiera opozycję i to opozycję, która sama siebie nazywa totalną, która nie ukrywa, że chce obalić rząd metodami pozakonstytucyjnymi, pozapaństwowymi. Metoda „ulica i zagranica” to połączenie wszystkiego, co najgorsze”

Rozmawiano także o ustawie dotyczącej wycinki drzew. Prezes PiS powiedział, że zostanie do niej wniesiona poprawka:

„Poprawka uniemożliwi wykorzystanie tej ustawy poprzez wycinanie drzew w większych zespołach, by w sposób bardzo prosty robić podstawy dla inwestycji”

Mówił też o projekcie ustawy łowieckiej:

„Nie poprzemy tego projektu, będą daleko idące zmiany. Chcemy ustawę skonstruować w ten sposób, by sprzyjała przyrodzie, zwierzętom. Mam nadzieję, że ten projekt uzyska poparcie ponadpartyjne (…) Zdecydowanie odrzucamy wszystko, co wiąże się z okrutnym stosunkiem do zwierząt”

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl



28.02.2017, 11:50