Kaczyński: To są wybory bardzo wielkiej stawki! Polska musi pozostać Polską, a Polacy Polakami!

- Mówię o milionach Polaków, którzy będą musieli zdecydować czy w ogóle pójśc na wybory i na kogo głosować. Pozostaje pytanie, czy te wybory są ważne, dlaczego warto się na nie wybrac. To są wybory bardzo wielkiej stawki! - mówił prezes Jarosław Kaczyński podczas Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Bydgoszczy

- W ciągu roku będziemy decydować o losie naszej Ojczyzny, o losie Polski i Polaków. Będziemy decydować o tym, w którą stronę pójdziemy, czy obronimy się przed pewnymi, bardzo poważnymi zagrożeniami - dodawał prezes PiS

- Polska złotówka umożliwia nam wzrost, ona chroni nas w razie kryzysu. Umożliwia nam, że już prawie od 30 lat, czasem wolno, a czasem szybciej, tak jak dzisiaj - jesteśmy na drugim miejscu po Malcie jeśli chodzi o tempo rozwoju - rozwój. - zaznaczył

- Na euro zyskują dwa państwa - Niemcy i Holandia. Jest kilka jeszcze, którzy nie tracą, ale to wszystko. Dlatego obrona złotówki jest tak ważna. Sprawa druga z zupełnie innej dziedziny; to obrona naszego prawa do wychowania własnych dzieci. Do tego, żeby nie były seksualizowane niemal od kołyski. Żeby nie wprowadzano programów wychowawczych, które będą degenerować - podkreślił szef PiS

- By pary homoseksualne nie mogły eksperymentować z dziećmi, tzn. ich adoptować - dodawał

- Chodzi także o możliwość obronienia polityki społecznej Prawa i Sprawiedliwości. To obrona tego, by w Polsce była przywracana sprawiedliwość. Chcemy naprawiać system, trzeba tego bronić! - wskazał

- Mamy prawo do obrony naszego bezpieczeństwa. Obrony bezpieczeństwa na naszych ulicach, do tego, by Polska nie była wbrew woli swoich obywateli, była zmuszana do czegoś, czego nie chcą - do przymusowej relokacji. Nie ma na to zgody, ale tego trzeba bronić - mówił Jarosław Kaczyński

- Musimy obronić możliwość ochrony naszych wartości, tego wszystkiego, co stanowi o naszej tradycji, o polskości, o Polsce. To jest dzisiaj atakowane! Prymas Tysiąclecia mówił, że jeżeli ktoś będzie chciał zniszczyć Naród, to zacznie od Kościoła. Spójrzmy na ten atak na Kościół. Przed tym trzeba się obronić. Polska musi pozostać Polską, a Polacy Polakami!

Fronda.pl