Kaczyński: Przywrócimy w Polsce przyzwoitość i uczciwość

W 92. miesięcznicę katastrofy smoleńskiej prezes PiS Jarosław Kaczyński jak zawsze wygłosił przemówienie na Krakowskim Przedmieściu.

Prawda o Smoleńsku jest coraz bliżej- podkreślił Kaczyński.

"Kiedyś mówiłem to z przekonaniem głębokim, ale nie byłem w stanie powiedzieć, kiedy to będzie. Dziś jesteśmy przekonani, że to kilka miesięcy do tego, aż powstaną pomniki, do chwili,w której będziemy mieli raport komisji smoleńskiej"- powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał, możemy powiedzieć, że misja ta zostanie spełniona, jednak patrząc na kształt życia społecznego w Polsce, można powiedzieć, że choć marsze się skończą, to misja będzie trwać, ponieważ "w naszym życiu pojawiło się bardzo wiele zła(...), coraz bardziej bezczelnego, coraz bardziej agresywnego, (...) mającego poczucie bezkarności".

"Temu też trzeba się przeciwstawić i to jest nasze zadanie"- zaznaczył polityk.

Były premier odniósł się również do ostatnich haniebnych zachowań uczestników protestów.

"Ci, którzy tam demonstrują – jeden z nich już mówi, że trzeba czekać na zwłoki, kiedy w sposób haniebny obraża się kobiety publicznie (…). To trzeba sobie powiedzieć, że naszym zadaniem jest przywrócenie w Polsce przyzwoitości, normalności, przyzwoitej normalności naszego życia"-podkreślił lider partii rządzącej. Takie właśnie będzie kolejne zadanie rządu PiS-dodał.

"To, które jest przed nami, ciągle trwa, ale one się ze sobą łączą, bo te pomniki, ta prawda będzie wyrazem tego, że wracają prawda i przyzwoitość, ale nasi przeciwnicy, nasi wrogowie nie spoczną"-powiedział Jarosław Kaczyński.

Lider PiS podkreślił, że owi wrogowie "chcą zniszczyć nasze życie(...), doprowadzić nasz kraj do ciężkiego kryzysu", aby powróciło "to, co Polskę niszczyło i okradało" i prowadziło do degradacji państwa polskiego.

"To ich cel i my nie dopuścimy do tego, by ten cel został zrealizowany"- zapowiedział przewodniczący partii rządzącej.

Jaki jest cel rządu Prawa i Sprawiedliwości? Polska "suwerenna, wolna, demokratyczna oraz przyzwoita i uczciwa"- zaznaczył były premier. Jak dodał, ten cel zostanie zrealizowany i to jeszcze w tym pokoleniu.

ajk/Fronda.pl