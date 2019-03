'Kaczyński posługuje się stalinowskim językiem'. Michnik w Niemczech pluje na PiS!!!

"Deutsche Welle" poinformowała, że Michnik stwierdził podczas dyskusji, iż w Europie możemy dziś dostrzec „renesans brunatnej fali, która przypomina lata 30., kiedy wyglądało na to, że faszyzm jest pieśnią przyszłości, a Europa była w kleszczach między totalitaryzmem hitlerowskim, a totalitaryzmem stalinowskim”.

"Konstytucja to jest most, na którym spotykają się wszyscy, którzy chcą bronić demokracji w Polsce. A ta demokracja jest zagrożona"-stwierdził Adam Michnik. Dziennikarz przekonywał również, że rząd PiS rozbudził "islamofobię bez muzułmanów", porównując ją do... "antysemityzmu bez Żydów" z roku 1968.