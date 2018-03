Kaczyński ponownie premierem?

Od czasu do czasu powraca temat ewentualnego objęcia stanowiska Prezesa Rady Ministrów przez lidera Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego. Pojawiają się spekulacje, że mogłoby to nastąpić na przykład po wygranych wyborach parlamentarnych w 2019 r.

O to, czy jest szansa, aby Jarosław Kaczyński został premierem, był pytany w wywiadzie dla "Polska The Times" ważny polityk rządu Zjednoczonej Prawicy- wicepremier Jarosław Gowin. Minister nauki i szkolnictwa wyższego określił prezesa PiS mianem "najważniejszego człowieka prawicy".

To nie jedyna ciekawa wypowiedź Gowina we wspomnianym wywiadzie. Polityk przyznaje m.in., że rząd Zjednoczonej Prawicy popełnia błędy, a obecnie, być może, znajduje się w gorszym okresie.

"Nie kwestionuję tego, że mamy gorszy okres, pasmo rozmaitych błędów bądź skutecznych kontrataków opozycji"- podkreślił Jarosław Gowin. Wicepremier przypomniał jednocześnie, że do najbliższych wyborów parlamentarnych pozostało jeszcze półtora roku i może to być wystaraczający czas, aby "wrócić na tor skutecznego, merytorycznego działania". Rząd jest w stanie to zrobić- zapewnił Gowin.

Gdzie leży przyczyna popełnianych przez rząd błędów? Minister zwrócił uwagę, że z jednej strony jest to po prostu "splot okoliczności", ponieważ "w polityce przypadek odgrywa kolosalną rolę".

"Z drugiej - pojawiła się w nas pewnie jakaś forma arogancji władzy, której sami nie zauważyliśmy. Być może gdzieś w podświadomości poluzowaliśmy rygory, które nas do tej pory spajały"-ocenił polityk. Kolejnym problemem jest, jak wskazał Jarosław Gowin, brak "wystarczająco dobrej współpracy" między poszczególnymi resortami. Wprawdzie udało się zrobić wiele, aby to poprawić, dużo jednak zostało jeszcze do zrobienia.

Czy rzeczywiście za wszystkimi decyzjami premiera czy prezydenta stoi prezes PiS, Jarosław Kaczyński, a rząd i najważniejsze osoby w państwie to w istocie jego "marionetki", Gowin stwierdził, że to jedynie iluzja. Owszem, za częścią flagowych projektów, jak np. 500 Plus, stoi rzeczywiście Kaczyński, jednak to na ministrów i kolejnych premierów spada odpowiedzialność za decyzje- podkreślił lider Porozzumienia.

"Nadzieję pokładam w dwóch kwestiach. Pierwsza to magia wyborów. Druga sprawa - musimy przemyśleć doświadczenia ostatnich 30 miesięcy i zastanowić się, gdzie było źródło naszych sukcesów, ale także przemyśleć, skąd wzięły się nasze porażki i błędy. Od dawna powtarzam, że trzeba na nowo przemyśleć Polskę i Zjednoczoną Prawicę"- powiedział Jarosław Gowin.

Polityk był również pytany o to, czy prezes PiS, Jarosław Kaczyński może znów zostać premierem.

"Jeśli wygramy wybory w 2019 r., trzeba będzie wrócić do tematu, by najważniejszy człowiek prawicy, czyli Jarosław Kaczyński, był premierem"-ocenił minister.

yenn/Polska The Times, Fronda.pl