Kaczyński: PO mówi, że jesteśmy ambasadorami Putina

"Z konwencji naszych przeciwników znów usłyszeliśmy surmy bojowe. Dowiedzieliśmy się nawet, że jesteśmy ambasadorami Putina. No nie wiem jak by mi było w tym mundurze ambasadorskim." - mówił w trakcie pierwszej regionalnej konwencji PiS we Wrocławiu Jarosław Kaczyński.