Kaczyński: Opozycja nie liczy się z żadnymi zasadami

reklama

Screenshot / Youtube reklama

„Opozycja nie liczy się z żadnymi zasadami, pokazuje to m.in. ich reakcja po wypadku pani premier” - mówił Jarosław Kaczyński w Bydgoszczy.

Podczas dzisiejszego spotkania Kaczyński przede wszystkim mówił jednak o reformach, jakie PiS przygotowuje – w sprawie NFZ oraz samorządów.

„Chcemy uchwalić nową ordynację wyborczą. To szereg zmian, które utrudnią fałszowanie wyborów (…)Ustawa zmieniająca ordynację zostanie skierowana do TK. To on podejmie ostateczną decyzję (…)”

Negatywnie wypowiedział się także na temat trudnego dostępu do partii politycznych:

„Obecnie partie polityczne w Polsce są zamknięte, trudno się do nich dostać. Trzeba to przełamywać”

W sprawie reformy NFZ PiS chce, jak podkreślił Kaczyński, postępować ostrożnie i rozłożyć ją w czasie. Zwrócił też uwagę na to, jaki jest jej cel:

„Celem reformy służby zdrowia jest zablokowanie wypływu pieniędzy z NFZ na cele prywatne”

Lider partii rządzącej negatywnie ocenił też stan polskiego sądownictwa:

„Sądownictwo w Polsce wymaga zmiany, dochodzi tu do wielu nadużyć”

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl

13.02.2017, 20:30