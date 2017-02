Kaczyński: O zmianie ordynacji wyborczej zdecyduje TK

reklama

Temat najbliższych wyborów samorządowych był jednym z głównych problemów, jakim poświęcone było spotkanie w siedzibie PiS w Warszawie. Prezes partii Jarosław Kaczyński mówił o wyzwaniach, jakie czekają na Prawo i Sprawiedliwość.

W trakcie spotkania mówiono o planowanych zmianach w ordynacji wyborczej, według których kadencje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast miałyby być pięcioletnie, a po upływie dwóch kadencji nie można byłoby ubiegać się o kolejną.

"Decyzja co do tego, od kiedy będzie to funkcjonowało, czy będą się liczyły te kadencje, które są za nami, to zależy od Trybunału Konstytucyjnego" - stwierdził na spoktaniu Jarosław Kaczyński.

Jak tłumaczył, proponowane zmiany są potrzebne, jako że w wielu miastach, czy gminach ta sama władza rządzi przez wiele lat, a nawet dziesięcioleci.

Prezes PiS mówił też o działaniach partii w związku ze zbliżającymi się wyborami. Zapowiedział m.in. utowrzenie nowej struktury w okręgach wyborczych.

"Będzie się ona składać się z pełnomocników w każdym województwie i okręgu" - powiedział.

20.02.2017, 21:10