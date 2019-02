Jarosław Kaczyński o taśmach: ''Tam nic nie ma. Masa nieprawdziwych sugestii''

"Nie ma żadnych relacji finansowych pomiędzy fundacją a partią, to dwie oddzielne instytucje; poseł i szef partii ma prawo być szefem rady fundacji" - mówi Jarosław Kaczyński komentując zamieszanie wokół tzw. "taśm Kaczyńskiego" oraz spółki Srebrna.

"To nie jest nawet kapiszon, tam przecież nic nie ma. Ale parę spraw chcę sprostować, bo mamy do czynienia z całą masą nieprawdziwych sugestii. Na przykład czy poseł i szef partii ma prawo być szefem rady fundacji, czyli de facto rady nadzorczej? Otóż ma prawo, to nie jest złamanie żadnego przepisu" - powiedział tygodnikowi prezes PiS.