Kaczyński o Szydło: Mamy gospodynię, która walczy o Polskę

reklama

reklama

Dziś w Wojniczu odbywała się konwencja „Zgromadzenie Wsi Polskiej”. Wystąpili na niej m.in. premier Beata Szydło, a także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który chwalił szefową polskiego rządu.

Jak mówił Kaczyński na konwencji, Beata Szydło jest gospodynią naszego kraju pięknie pracującą dla naszego dobra:

"Chcę podziękować wszystkim polskim gospodarzom, ale także chcę podziękować jeszcze jednej osobie. Kiedy mówi się o wsi i gospodarstwach, to zwykle używa się rodzaju męskiego – gospodarz. My przecież dzisiaj – i to znak czasu – mamy gospodynię. Mamy panią premier, która tak pięknie od roku pracuje i walczy o Polskę, ale także o polską wieś, którą zna i rozumie. Chciałem jej w rocznicę dnia, w którym otrzymała misję utworzenia nowego rządu, bardzo serdecznie podziękować – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Jak mówiła później premier, podsumowując pierwszy rok rządów, PiS zajęło się w końcu sprawami Polaków, na które nie miała czasu zajęta sama sobą przez poprzednie osiem lat koalicja PO-PSL:

"Zajęliśmy się sprawami zwykłych obywateli, zajęliśmy się sprawami Polaków. Naszymi sprawami. Tymi, którymi nie zajęła się zajęta sobą opozycja wtedy kiedy rządziła, którymi nie chce zajmować się i teraz. My konsekwentnie i ze spokojem przeprowadzimy wszystkie te zmiany, których wy oczekujecie. Nie zejdziemy z drogi reform. Każdego, kto chce rozwoju polskiej wsi, zapraszamy do współpracy. Dla nas godne życie Polaków na wsi jest najwyższym priorytetem".

Jak dodawała:

"Chcemy aby polska wieś stała wartościami, które są ciągle tak żywe – rodzina, wiara, ale i nowoczesność. Chcemy nowoczesnej, tradycyjnej wiernej polskiej wsi. Kiedy w kampanii wyborczej mówiłam na spotkaniach z wami że każdy ma mieć takie same szanse rozwoju, to mówiłam to z pełnym przekonaniem. To założenie wyrównywania szans, sprawiedliwości społecznej legło u podstaw naszego programu" – mówiła w Wojniczu premier Szydło.

Mówiła także o nadchodzącej reformie służby zdrowia:

"Przed nami kolejna ważna reforma – służby zdrowia. W tej reformie szczególny nacisk przywiązujemy do wzmocnienie podstawowej opieki zdrowotnej. To też rozwój szpitali powiatowych. To kolejny ważny krok do tego, by życie na polskiej wsi było coraz lepsze".

emde/Fronda.pl

13.11.2016, 19:30