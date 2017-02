Kaczyński: Nie użyjemy siły wobec opozycji

reklama

W debacie jaka w Sejmie trwała nad wnioskiem PO o odwołanie marszałka Marka Kuchcińskiego głos zabierali kolejno Grzegorz Schetyna i Jarosław Kaczyński. Prezes PiS mówił do Schetyny: "Chciałbym marszałkowi Schetynie serdecznie podziękować. On znakomicie scharakteryzował 8 lat rządów Platformy w Sejmie".

Jak wyglądały rządy Platformy w Sejmie? Jarosław Kaczyński mówił: "To była niezwykle celna charakterystyka tego całkowitego odrzucania praw opozycji, mówienia, że opozycja musi być anihilowana, przypominania ciągle: wygrajcie wybory. No to wygraliśmy. Serdeczna wdzięczność, panie marszałku. Niewielkie zmiany w pana przemówieniu i też mógłbym je wygłosić".

Prezes PiS dodał "Ta grupa, którą pan reprezentuje, do której pan należy (...) jest emanacją szerszej grupy społecznej, profitentów tego chorego procesu, który się w Polsce od lat 80 odbywał, mające różne strony, mówię o tej ciemnej stornie, którzy dzięki negatywnym cechom społecznym zdołali się przebić i którzy mają właśnie tę fałszywą świadomość, wzmacnianą przez taką bardzo prymitywną formę liberalizmu, właściwie darwinizmu społecznego".

Jarosław Kaczyński przypominał, że chociaż istniały przesłanki, by użyć wobec protestujących na sali sejmowej posłów siły, to jednak jej nie użyto. Prezes PiS twierdził: "Nie użyjemy jej. Tak, jesteśmy ludzkimi panami, bo jesteśmy panami, w przeciwieństwie do niektórych".



Głosowanie w Sejmie zakończyło się odrzuceniem wniosku o odwołanie marszałka Marka Kuchcińskiego.

krp/300polityka.pl, Fronda.pl

22.02.2017, 10:51