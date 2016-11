Kaczyński: Nie byłoby Polski, gdyby nie czyny Polaków

reklama

reklama

Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, wraz z delegacją PiS złożył kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Były premier podkreślił, że zależy mu, abyśmy w tym szczególnym dniu potrafili się zjednoczyć wokół tej idei, która służy Polsce, jako wspólnocie. Jak mówił Jarosław Kaczyński, nie byłoby naszego kraju, gdyby nie dokonania Polaków.

„Musimy pamiętać o jednym. Polska nie powstałaby, gdyby nie czyny Polaków. Nie powstałaby w wyniku działań innych. Wszelkiego rodzaju zdawanie się na innych jest zawsze wielkim błędem. Trzeba tu, w Polsce działać, umieć odnosić sukcesy. To droga, którą wybraliśmy, podejmując dzieło naprawy Rzeczypospolitej, podejmując dzieło, którego sensem jest uczynienie z Polski państwa rzeczywiście liczącego się i suwerennego. Takiego, którego decyzje będące w jego interesie są przyjmowane i akceptowane przez innych. Przez lata było inaczej, dziś trzeba toczyć o to trudną walkę i my tę walkę toczyć będziemy. Wobec innych, naszych partnerów z UE, choćby z NATO, ale także w Polsce, wobec tych, którzy ciągle myślą w tych anachronicznych i szkodliwych kategoriach. Jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość z nich któregoś dnia przyjmie nasze racje, że będziemy się potrafili zjednoczyć wokół idei, która służy Polsce jako całości, wspólnocie, ale jako służy wszystkim Polakom, którzy chcą żyć i odnosić sukcesy, mieć perspektywy przyszłości”- przemawiał prezes PiS.

W całym kraju trwają dziś uroczystości upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości. W samej stolicy zarejestrowane jest na dziś aż siedemnaście zgromadzeń. Choć razem, to jednak osobno. Czy za dwa lata, czyli w setną rocznicę, będziemy potrafili odrzucić te podziały?

JJ/300Polityka,Fronda.pl

11.11.2016, 12:30