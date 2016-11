Kaczyński: Nie będzie wolnej Polski bez prawdy

reklama

Fot. flickr reklama

Jak mówił Jarosław Kaczyński podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej, nie będzie wolnej Polski bez prawdy i właściwego uczczenia tych, którzy zginęli.

Jak mówił podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej prezes PiS, Jarosław Kaczyński:

„To już 79 miesięcy, ale dzisiejszy dzień jest szczególny, bo jutro Święto Niepodległości, święto narodowe i dlatego chciałbym powiedzieć kilka zdań o tym, że te nasze obchody, zabiegi, walka o to, by prawda wyszła na jaw, by uczczono ofiary tragedii smoleńskiej, by stanęły pomniki, jest częścią szczerszego przedsięwzięcia, jest częścią tego wszystkiego, co czynimy dla niepodległości Polski. Bo Polska niepodległa to musi być Polska żyjąca w prawdzie, żyjąca bez obaw, bez strachu, to musi być Polska prawdy, Polska, która jest gotowa oddać cześć tym, którzy zginęli służąc ojczyźnie, zginęli na służbie, którzy chcieli oddać cześć ofiarom ludobójstwa w Katyniu”

Jak dodawał:

„To są sprawy wydawać by się mogło bardzo odległe, ale tak naprawdę bardzo bliskie. Nie będzie sprawiedliwej, wolnej Polski bez prawdy, bez właściwego uczczenia tych, którzy zginęli. Nie będzie bez zamknięcia sprawy, która tak długim cieniem położyła się na naszym życiu narodowym, społecznym, sprawy smoleńskiej. Ona, jak wszystkie w historii, musi pewnego dnia przejść już do przeszłości, ale może przejść do przeszłości tylko w tedy, gdy nasze zadanie, nasza misja zostanie skończona. Stąd to dzisiejsze spotkanie łączymy jak co roku z obchodami wigilii święta narodowego”

emde/Fronda.pl

10.11.2016, 21:05