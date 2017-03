Kaczyński MOCNO: Polska zwycięży, łotrzy przegrają

reklama

Podczas kolejnej, 83. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej prezes PiS, Jarosław Kaczyński wygłosił naprawdę mocne przemówienie.

Obchody od dłuższego czasu próbuje zakłócić grupa osób ze stowarzyszenia Obywatele RP. Tym razem prowokatorzy odtwarzali podczas przemówienia Jarosława Kaczyńskiego "Odę do radości".

"Przychodzimy tutaj już prawie siedem lat i przez znaczną część tego czasu próbowano nam przeszkadzać tak jak teraz. Jeśli jest w tym coś nowego, to tylko to, że grają „Odę do radości”, by uniemożliwiać Polakom korzystanie z ich praw. I jest może symboliczne, bo pokazuje to niebywałe oszustwo z jakim mamy do czynienia"- powiedział Kaczyński.

Prezes PiS zapowiedział jednocześnie, że zwycięstwo nie będzie należeć do tych, którzy przeszkadzają w obchodach rocznic i miesięcznic, a prawda o katastrofie smoleńskiej jest coraz bliżej.

"Ta furia, ta nienawiść, ta „Oda do radości” grana w imię nienawiści nic tu nie zmieni. Ona jest dowodem na to, jak bardzo boją się ci, którzy uczynili tyle złego Polsce i chcą teraz przejść do jeszcze bardziej brutalnej ofensywy. Przypomnijmy chociażby to co dzieje się w Teatrze Powszechnym. Atak na wartości, atak na tradycję, atak na kulturę, atak na Polskę. I to co dzisiaj się tu dzieje, to atak na Polskę, atak pod sztandarami Unii Europejskiej. Atak na Polskę i na to co jest istotą tej Unii, atak na to co przygotowywali ci, którzy Unię przygotowali, a co niszczą ci, którzy wypaczają te idee. Ale żadne krzyki nie pomogą. My tu będziemy i tu zwyciężymy"- zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Były premier Polski na koniec zwrócił się raz jeszcze do "Obywateli RP", że takie zachowanie w niczym im nie pomoże:

"Będzie wolna Polska. Będzie prawda o Smoleńsku i będzie klęska tych, którzy są łotrami, którzy teraz czymś rzucają. Ale nic wam to nie pomoże. Przegraliście moralnie, przegraliście politycznie i przegracie do końca, poniesiecie klęskę. Polska zwycięży"- podsumował lider PiS.

10.03.2017, 21:15