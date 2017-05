Kaczyński: Maszerujecie dlatego, że w Polsce JEST wolność!

reklama

Podczas konferencji prasowej w Szczecinie prezes PiS, Jarosław Kaczyński, wypowiedział się na temat marszu wolności: „Mamy dzisiaj w Polsce wolność, ona nie jest zagrożona”

Dalej dodawał:

„Wolność w Polsce dzisiaj jest i tylko ktoś, kto w ogóle nie dostrzega rzeczywistości może to kwestionować. […] Z całą pewnością władze uczynią wszystko, żeby nie było żadnych prowokacji, żadnych przeszkód […] Przypomnijmy sobie jak wyglądały do 2014 roku Marsze Niepodległości. Co marsz to prowokacje. Mieliśmy do czynienia rzeczywiście z ograniczeniami wolności. Dzisiaj ta wolność istnieje we wszystkich wymiarach, które są praktykowane w państwach demokratycznych”

Na koniec podkreślił także:

„Szanowni Państwo, pamiętajcie, że nie wolno sobie dać takich rzeczy wmawiać. Maszerujecie bez żadnych przeszkód właśnie dlatego, że wolność w Polsce istnieje i nie jest zagrożona”

