Kaczyński: Jesteśmy blisko, coraz bliżej prawdy. Zwyciężymy!

fot. Piotr Drabik via Wikipedia, CC 2.0

„Jesteśmy blisko, coraz bliżej prawdy i tego dnia, kiedy staną tutaj pomniki. I żadne działania, które zmierzają ku temu, żeby się temu przeciwstawić nic nie pomogą. Zwyciężymy!” – przemawiał dziś wieczorem Jarosław Kaczyński, a zgromadzeni zawtórowali: Zwyciężymy!

Jarosław Kaczyński przemawiał dziś na Krakowskim Przedmieściu podczas obchodów 81. Miesięcznicy smoleńskiej. Prezes PiS w mocnych słowach mówił do zebranych:

„Zwyciężymy z całą pewnością. Będzie prawda, wbrew tym którzy tutaj krzyczą. Wbrew tym wszystkim, którzy bronią kłamstwa, którzy dzisiaj łamią prawo, którzy dzisiaj chcą spolaryzować Sejm, którzy chcą doprowadzić do tego, by wielki plan naprawy RP się nie udał. On się uda. Zwyciężymy! Dojdziemy do prawdy, także tej, która jest w grobach (…) I ci wszyscy, którzy dzisiaj za wszelką cenę chcą bronić kłamstwa i służyć tym, którzy są wrogami Polski… Oni będą się wstydzić i poniosą konsekwencje moralne, a tam gdzie łamią prawo, także inne tego wszystkiego, co czynią -przeciw narodowi przeciw Polsce”

Na zakończenie dodał:

„Polska będzie ostatecznie uwolniona od tej choroby, którą także tutaj widzimy. Przyjdzie taki dzień i żadne krzyki, żadne wrzaski, żadne syreny tego nie zmienią. Polska zwycięży! Wbrew swoim wrogom, wbrew zdrajcom!”

dam/Fronda.pl

10.01.2017, 21:20