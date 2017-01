Kaczyński: Jest zgoda. Nie będzie blokowania prac Sejmu

reklama

Spotkanie liderów Prawa i Sprawiedliwości oraz opozycji dobiegło, na dzisiaj, końca. To nie koniec rozmów w ogóle, kolejne spotkania odbędą się jutro. Podjęte już zostały jednak ważne decyzje.

Poza gospodarzem, marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, w rozmowach udział wzięli: prezes PiS, Jarosław Kaczyński, Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL, Ryszard Petru, przewodniczący Nowoczesnej, lider Kukiz 15’, Paweł Kukiz, a także Zbigniew Ziobro i Marek Zagórski z Polski Razem.

Kolejne spotkanie odbędzie się jutro, ponownie zostanie zaproszona PO – powiedział prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Dodał także, że uczestnicy spotkania zgodzili się, że nie będzie blokowania Sali plenarnej podczas najbliższego posiedzenia Sejmu:

„Uczestnicy spotkania zgodzili się w następujących sprawach: zaczynamy posiedzenie na sali plenarnej. Stwierdzili, że ich kluby nie będą blokować mównicy, ani tym bardziej stołu prezydialnego. Przedstawiciele jednej partii, a być może dwóch, trudno mi powiedzieć, uznali też, że w razie uchwalenia budżetu ostatecznego, będą zaskarżać go do TK. Z naszego punktu widzenia jest to rzeczą, z którą nam się trudno zgodzić, ale to prawo pięćdziesięciu posłów i my tego prawa w żadnym wypadku nie kwestionujemy. Jeżeli chodzi natomiast o sprawy poprawek, to ta kwestia pozostaje otwarta. Jutro będzie kolejne spotkanie i kolejne zaproszenie dla Platformy, dla pana Schetyny albo osoby, którą wyznaczy”

J. Kaczyński po spotkaniu: uczestnicy stwierdzili, że kluby nie będą blokować mównicy sejmowej #wieszwiecej pic.twitter.com/yPsY8uNZuZ

— TVP Info (@tvp_info) 9 stycznia 2017

dam/Fronda.pl

9.01.2017, 16:42