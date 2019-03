Kaczyński: Jeśli wygrają nasi przeciwnicy będzie gorzej niż było

"Wybory do parlamentów - polskiego i europejskiego - to wybory, których stawką jest przyszłość Polaków i Polski; jeżeli wygrają nasi przeciwnicy, to nie będzie tak, jak było tylko będzie gorzej niż było" - mówił Jarosław Kaczyński w trakcie regionalnej konwencji partii.

Prezes PiS podkreślił, że wybory do Parlamentu Europejskiego oraz do polskiego parlamentu, "to w gruncie rzeczy jedne wybory, których stawką jest przyszłość Polaków i Polski". "Jeżeli wygrają nasi przeciwnicy, to nie będzie tak, jak było tylko będzie gorzej niż było" - oświadczył Kaczyński.