Kaczyński i Wałęsa w sądzie. Żałosna postawa byłego prezydenta

,,Po co ja pana ministrem robiłem? O, mój Boże'' - wypowiedział Wałęsa do Kaczyńskiego, gdy spotkali się przed salą rozpraw, nie podając sobie rąk.

,,A po co ja pana prezydentem?'' - odparł celnie Kaczyński.

Jarosław Kaczyński powiedział przed sądem, że musi ,,doprowadzić do tego, żeby to kłamstwo, wyjątkowo radykalne, zostało jednak w odpowiedni sposób potępione i żeby pan Wałęsa został zmuszony, żeby przeprosić''.

Jak wskazał, jeżeli tak się stanie, to ,,te inne twierdzenia o obraźliwym charakterze mogą być przedmiotem pojednania''.

Wałęsa jednak był uparty. Jak stwierdził ,,nie ma się do czego przyznawać i wszystko podtrzymuje''.

Kaczyński chce tymczasem przeprosić i wpłaty 30 tys. złotych nacele społeczne za to, co napisał Wałęsa o rzekomym wpływie Jarosława Kaczyńskiego na ,,brawurowy lot'' Tupolewa i doprowadzenie w ten sposób do katastrofy smoleńskiej.