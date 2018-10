Kaczyński do 'totalnych': Na 'antyPiSie' nic nie zbudujecie

"Nasz kandydat Karol Tchórzewski powiedział,że na "anty-PiSie" niczego się nie zbuduje. I to jest święta prawda! Ale oczywiście ktoś, kto ma trochę inne poglądy niż my, może postawić pytanie: czy wy umiecie? Czy te rządy PiS pokazały te umiejętności?"-zastanawiał się lider PiS. W ocenie Jarosława Kaczyńskiego, media w naszym kraju mogą wmówić Polakom niemal wszystko, nawet "całkowitą bzdurę".

"Chcę mocno powiedzieć, że mimo iż PKW nie ogłosiła wyników do sejmików, to myśmy te wybory wygrali. Możemy się cieszyć z tego, że mamy sześć naszych województw. To jest sześciokrotna poprawa. Mamy szanse na współrządzenie w jednym, dwóch, trzech albo więcej województw. Współpraca władz samorządowych i władz rządowych jest niezwykle ważna. Ważna by osiągać sukcesy w sferze ekonomicznej i społecznej"-podkreślił Kaczyński.