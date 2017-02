Kaczyński: Brak dyscypliny w aparacie państwowym

reklama

Jarosław Kaczyński na antenie Polskiego Radia komentował wypadek premier Szydło, odniósł się także do polityki uprawianej przez opozycję.

Prezes PiS komentował sprawę wypadku premier Szydło. Mówił przy tym o braku dyscypliny w aparacie państwowym:

"W Polsce jest taki wielki problem braku dyscypliny w aparacie państwowym. On dotyczy wszystkich służb, mundurowych i niemundurowych. Dotyczy oczywiście także BOR-u. W tym wypadku (z udziałem premier Beaty Szydło) mieliśmy do czynienia z sytuacją przypadkową".

Jak dodawał, nie jest tak, że ktoś zawinił przy wypadku, jednak utrzymanie wysokiego poziomu dyscypliny w służbach zdaniem prezesa PiS zwiększyłoby szanse na uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości.

Kaczyński mówiąc o opozycji, zauważał, że odwoływanie się przez nią do zagranicy jest odbierane przez Polaków jako podważanie niepodległości Polski:

"Opozycja totalna nie jest w Polsce szerzej akceptowana. To jest w gruncie rzeczy polityczne awanturnictwo. I to z czym, co wielu Polaków nie lubi, czyli z odwołaniem się do zagranicy. Ci którzy podważają niepodległość, godzą w coś, co jest dla wielu Polaków bardzo ważną. Nie wiem dlaczego opozycja przyjęła taką postawę, ale przyjęła. Opozycja jest na dobrej drodze do tego, by przekroczyć wszelką miarę tego co dopuszczalne, też w sferze prawa. Ale zobaczymy, czy będzie tą drogą szła".

emde/tvp.info, 300polityka.pl

14.02.2017, 9:00