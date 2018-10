Kaczyński: Albo stare układy, albo Dobra Zmiana- oto stawka tych wyborów!

Dziś konwencja regionalna odbywa się w Lublinie. Kandydatem partii rządzącej na prezydenta tego miasta jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, Sylwester Tułajew. To kolejny dowód, że obóz "dobrej zmiany" stawia w tej kampanii na młodość, świeżość, wykształcenie, a w przypadku dużej części kandydatów, w tym właśnie Tułajewa, dodatkowym atutem jest bogate doświadczenie w samorządzie.

Co jest zaletą Zjednoczonej Prawicy? Jarosław Kaczyński wskazał, że na pewno polityka zrównoważonego rozwoju.

"Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że potrafi zbierać środki, że potrafi naprawiać system podatkowy, że potrafi budować potężny budżet i dobrze go wykorzystywać"- podkreślił szef partii rządzącej. Były premier wskazał, że do prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju kluczowa jest umiejętność współpracy miedzy samorządem i rządem. Środki, o których wcześniej wspominał to bowiem nie wszystko.