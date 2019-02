Kaczka faszerowana wątróbką, sercami i indykiem

Kaczkę myjemy, osuszamy, nacieramy ja całą wewnątrz i zewnątrz majerankiem i solą. Odstawiamy na godzinę w chłodne miejsce. Boczek, serca, wątróbkę, udko, cebulę mielimy maszynką do mięsa. Do farszu mięsnego dodajemy bułkę namoczoną w mleku, sprasowany czosnek, jajko, sól, pieprz. Całość mieszamy i nadziewamy naszą kaczkę. Farsz mocno ubijamy. Kaczkę zaszywamy nitką. Wkładamy do rękawa i wlewamy 2 łyżki oliwy. Kaczkę wkładamy do brytfanny bez przykrycia do piekarnika temp 180 stopni na około 2 godziny. Pod koniec pieczenia rozcinamy rękaw żeby przyrumienić kaczkę.