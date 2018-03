Kaci Wyklętych - Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman służąc w wojsku szkolił żołnierzy komunistycznych z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Formacja ta podlegała ministrowi bezpieczeństwa publicznego. Dowodził oddziałem wyłapującym Żołnierzy Wyklętych.

"Struktura, choć ubrana w mundury wojskowe, to z wojskiem miała niewiele wspólnego. Była bowiem zbrojnym ramieniem partii komunistycznej utworzonym na wzór wojsk NKWD i służącym ujarzmieniu polskiego społeczeństwa. To właśnie jednostki KBW ścigały po wojnie najsłynniejsze oddziały polskiej partyzantki: V. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” na Białostocczyźnie, mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” na Lubelszczyźnie czy Józefa Kurasia „Ognia” na Podhalu. Przeciwko zbrojnemu podziemiu walczył z bronią w ręku także Bauman. Otrzymał za to Krzyż Walecznych" - pisał Gontarczyk.

kk/fronda.pl