Kabaret w Gdańsku! Wałęsa chce partii LGBT

To co dzieje się dziś w Gdańsku można określić tylko 1 słowaem - kabaret. "Prelegenci" występujący w Europejskim Centrum Kultury przerzucają się coraz głupszymi wypowiedziami i tezami dotyczącymi polskiej wolności i walki o zmianę ustroju.

Nie mogę pozwolić, żeby efekty naszej walki paru ludzi zniszczyło. To, co oni wyprawiają, to się nie mieści w głowie - krzyczał Lech Wałęsa ze sceny.