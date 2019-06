Kabaret? Mało powiedziane!!! Kwaśniewski krzyczy: we free people, Frasyniuk odlatuje!!!

Członek PZPR od 1977 r. aż do jej rozwiązania w 1990 r. krzyczy na scenie "We free people!" w 30. rocznicę kontraktowych wyborów 4 czerwca. Obok- wniebowzięty opozycjonista czasów PRL, dziś związany z KOD i Obywatelami RP. Takie rzeczy tylko w Gdańsku!

Podczas obchodów Święta Wolności i Solidarności w pewnym momencie przemawiający na scenie były prezydent Aleksander Kwaśniewski (reprezentujący w negocjacjach przy Okrągłym Stole stronę komunistyczną, członek PZPR od 1977 r. aż do jej rozwiązania, minister w komunistycznym rządzie Zbigniewa Messnera) zaprosił wszystkich uczestników, aby wznieśli ręce i skandowali: "We free people!" ('Jesteśmy wolnymi ludźmi!') Już sam fakt, że to właśnie ten polityk krzyczy to hasło, jest dość zabawny, ale później było jeszcze lepiej.