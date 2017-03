Już za tydzień premiera III tomu Dziejów Polski prof. Nowaka

reklama

reklama

Premiera trzeciego tomu DZIEJÓW POLSKI prof. Andrzeja Nowaka już za tydzień, 24 marca!

„Każdego zapraszam do odnalezienia przygody w naszej polskiej historii”, mówi Andrzej Nowak.

Trzeci tom „Dziejów Polski”, monumentalnego dzieła historycznego profesora Andrzeja Nowaka, już równo za tydzień, 24 marca, wyjdzie spod gorącej prasy drukarskiej i trafi w ręce czytelników. Koniec czekania! Prowadzeni przez prof. Andrzeja Nowaka poznajemy kolejne 128 lat naszej historii. 128 lat, w trakcie których Polska staje się jednym z najważniejszych państw ówczesnego świata.

Kto zna poprzednie tomy Dziejów Polski, tego z pewnością do lektury nie trzeba zachęcać. A kto „Dziejów” jeszcze nie poznał, ma ku temu teraz najlepszą okazję. Jednych i drugich zapraszamy do świata naszych przodków. Profesor Andrzej Nowak w malowniczy sposób pobudza naszą wyobraźnię i uchyla nam rąbka tajemnicy naszej rodzimej historii.

„Może ktoś odkryje jeszcze w dziejach Polski jakieś dla siebie zdanie?” pyta autor. „A może ktoś znajdzie w tej opowieści przyjemność, nawet pewne wzruszenie, jakie sprawić jest w stanie powrót do początków, do kraju lat dziecinnych polskiej historycznej ojczyzny? Może w gąszczu tego dziejowego matecznika ktoś odnajdzie przygodę, a ktoś powód do krytycznej zadumy? Każdy jest zaproszony.”

W trzecim tomie wędrówki po kartach rodzimej historii podróż rozpoczynamy w roku 1340, kiedy na tronie polskim od kilku lat zasiada Kazimierz Wielki, określany w kronikach mianem mądrego króla Salomona, a królestwo Polskie rośnie w potęgę.

Tę drogę do imperium przebywamy razem z naszym wspaniałym narratorem, którym jest Andrzej Nowak. Jego oczami widzimy długie panowanie Kazimierza Wielkiego, świętą postawę królowej Jadwigi, powstanie pierwszego polskiego uniwersytetu czy fenomenalne zwycięstwo polskiego oręża na polach Grunwaldu.

„Królestwo zwycięskiego orła” – trzeci tom monumentalnej serii „Dzieje Polski” prof. Andrzeja Nowaka – liczy aż 464 strony, a więc o 80 stron więcej niż tom poprzedni. Podobnie jak dwie wcześniejsze części prezentuje najwyższy poziom edytorski, jest bogato ilustrowany, zawiera liczne mapy historyczne i gratkę dla najbardziej zapalonych miłośników historii – drzewo genealogiczne Giedyminowiczów.

Czytaj dalej na: http://swiato-podglad.pl/historia/premiera-trzeciego-tomu-dziejow-polski-prof-andrzeja-nowaka-juz-za-tydzien-24-marca





17.03.2017, 20:05