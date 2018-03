Już wiadomo co z Horngacherem. Ma wielkie plany

,,Podpisanie nowego kontraktu ze Stefanem Horngacherem to już tylko formalność. Austriacki trener zostanie z kadrą naszych skoczków na 99 procent'' - powiedział Apoloniusz Tajner, prezes PZN.



Jak powiedział szef Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowie z portalem ,,Onet'', Horngacher musi już tylko ,,ustalić pewne rzeczy z żoną''. Omówiono już jednak warunki współpracy i wygląda na to, że nic się już nie zmieni - austriacki trener zostaje z polską kadrą.



Wcześniej Horngacher prowadził rozmowy z Austriakami, którzy chcieli mieć go w swoim zespole. Nie doszło jednak do żadnych ustaleń. Ostatecznie doszło do porozumienia z Polakami, ale Horngacher stawiał warunki - i to bynajmniej nie finansowe.

Według Tajnera Polacy chcą ,,wejść ze skokami na nieodkryty dla nikogo jeszcze ląd''. Horngacher ma bardzo konkretne pomysły, ale ich realizacja będzie wymagała dużych inwestycji - PZN jednak popiera te plany.

