Już w tę niedzielę Światowy Dzień Modlitw o Powołania!

Słuchać, rozeznawać, żyć powołaniem Pana – to tytuł tegorocznego orędzia Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W czwartą Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, będziemy go obchodzić już po raz 55. W tym dniu wierni modlą się w intencji powołań do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego. W Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczyna się też Tydzień Modlitw o Powołania.

„Nie jesteśmy zanurzeni w przypadkowości, ani pociągani serią chaotycznych wydarzeń, ale przeciwnie, nasze życie i nasza obecność w świecie jest owocem Bożego powołania!”- napisał Ojciec Święty Franciszek w orędziu na 55. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Papież nawiązuje w nim do zaplanowanego na październik synodu biskupów, który będzie poświęcony młodzieży oraz rozeznawaniu powołania. „Przy tej okazji będziemy mogli zgłębić, w jaki sposób w centrum naszego życia mieści się powołanie do radości, które kieruje do nas Bóg i w jaki sposób jest to +plan Boga wobec mężczyzn i kobiet każdego czasu+” – czytamy w papieskim przesłaniu.

Ojciec Święty pisze, że w każdym powołaniu chodzi o „słuchanie, rozeznawanie i życie”. Zachęca, by nastawić się na głębokie wsłuchiwanie się w słowo i życie Chrystusa, „zwrócić uwagę także na szczegóły naszej codzienności, nauczyć się odczytywania wydarzeń oczyma wiary i pozostawania otwartymi na niespodzianki Ducha Świętego”. Podkreśla, że także dzisiaj bardzo potrzebujemy rozeznania i proroctwa. „Każdy chrześcijanin powinien być w stanie rozwijać umiejętność „czytania w swoim” życiu i zrozumienia gdzie i do czego wzywa go Pan, by kontynuował Jego misję” – pisze Papież.

Na zakończenie orędzia zachęca do podjęcia „ryzyka wyboru”. „Pan nadal dziś powołuje do pójścia za Nim. Nie wolno nam czekać, aż będziemy doskonali, żeby odpowiedzieć naszym wielkodusznym „oto jestem”, ani też przerażać się naszymi ograniczeniami i grzechami, ale musimy przyjąć z otwartym sercem głos Pana” – pisze Ojciec Święty Franciszek.

Światowy Dzień Modlitw o Powołania rozpocznie Tydzień Modlitw o Powołania. Jak co roku do parafii trafiły przygotowane specjalnie na ten czas materiały duszpasterskie. „Każdy z nas potrzebuje łaski Boga, aby nasze starania o dzieło powołań przynosiło owoce Boga […] Nie możemy zapomnieć, że nie wystarczą tylko ludzkie strategie i swoista działalność rekrutacyjna. Nieustannie powinniśmy rozważać i dojrzale przeżywać słowo Jezusa Chrystusa” – napisał we wprowadzeniu do nich bp Marek Solarczyk, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań.

episkopat.pl/materiały prasowe